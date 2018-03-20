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Emre Mor'dan kötü haber

Emre Mor hastalığı sebebiyle A Milli Futbol Takımı'nın kampına katılamayacağını açıkladı.

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A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, milli takım kampına rahatsızlığı sebebiyle katılamayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Emre Mor'un paylaşımı;

"Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum."

(Sporx)

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