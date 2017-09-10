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Emre Mor'un 87. dakikada oyuna girdiği maçta Celta Vigo evinde Deportivo Alaves'i 1-0 yendi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Celta Vigo evinde Deportivo Alaves'i konuk etti.

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Ligde galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Celta Vigo oldu.
 
Celta'ya nefes aldıran galibiyeti getiren gol 33. dakikada Maxi Gomez'den geldi.
 
Milli futbolcumuz Emre Mor yedek kulübesinde başladığı maçın 87. dakikasında oyuna dahil oldu.

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