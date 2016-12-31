En baba Mehmet Ekici gerçekleri

1-G.Saray, tecrübeli futbolcuya yıllık 1 milyon 750 bin euro teklif etti.

2-Trabzon da yaklaşık bu rakama geldi.

3-Hangi takımda forma giyeceğine ise Mehmet Ekici kendisi karar verecek.

4-BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE, EKİCİ İÇİN TRABZONSPOR’LA KULÜPLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞÜYOR.

TRABZONSPOR’UN yıldız futbolcusu Mehmet Ekici hakkında transfer iddiaları havalarda uçuşuyor. F.Bahçe, bu süreçte öne çıkan kulüp oldu. Ekici için Kanarya’nın Aatif ve Fernandao takasının yanı sıra artı 1.5 milyon euro Bordo-Mavili kulübe bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilirken, görüşmelerde Mehmet Ekici’nin babası Hacı Ekici ismi gündeme geldi. Hacı Ekici, piyasayı yükseltmekle itham edildi. Peki, en baba gerçekler ne? AKŞAM, Trabzonspor, G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin Mehmet Ekici yarışının detaylarına ulaştı.

TRABZON’LA PARA SORUNU YOK

G.Saray, sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici’ye yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti ücret teklif etti. Bordo-Mavili kulüp de şu anda 1.5 milyon euro ücret ödediği Mehmet Ekici’ye G.Saray’ın önerdiği rakam kadar para vermeye hazır. G.Saray ile Trabzonspor’un sunacağı ücret paketi üç aşağı beş yukarı aynı baremde olursa Mehmet Ekici’nin önceliğinin Bordo-Mavili kulüp olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Mehmet Ekici için F.Bahçe ve Beşiktaş alternatifi de var.

EKİCİ’NİN AİLE YAPISI ÇOK SAĞLAM

F.Bahçe’nin Trabzonspor ile sözleşmesi devam eden Mehmet Ekici’nin transferi için babası Hacı Ekici ile görüştüğü öne sürülüyor. Ancak Mehmet Ekici’nin çok sağlam bir aile yapısı olduğu biliniyor. Hacı Ekici, oğlu Trabzonspor’a imza attığında İstanbul’a kadar gelmiş, ancak Trabzon’a gitmemişti. Yani Hacı Ekici’nin oğlu Mehmet’in transferiyle ilgisi yok. Mehmet Ekici için F.Bahçe ile Beşiktaş, futbolcu ile görüşmedi, diyalog kulüpler bazında yürütülüyor. Mehmet Ekici, hangi takımın formasına giyeceğine ise kendisi karar verecek.