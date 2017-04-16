Advocaat'tan Moussa Sow'a derbi sürprizi

23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklara 2 gün ara verilirken teknik patron Dick Advocaat'ın bu derbide Moussa Sow'u ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Bu sezon adını röveşata golleriyle hatırlatan Senegalli forvet oyuncusu son maçlarda 11'deki yerini sürpriz bir şekilde kaybetmişti.

DICK ADVOCAAT ÖDÜLLENDİRECEK

Ancak bunu problem yapmayan ve antrenmanlarda yüksek performansıyla hocasının gözüne girmeyi başaran Moussa Sow'u Advaocaat ödüllendirmeye karar verdi.

Hollandalı teknik adam Moussa'yı yan santrfor olarak RVP'nin yerine ya da sol kanatta Aatıf'ın yerine oynatacak. Moussa'nın Aatıf'ın yerine oynaması daha yüksek bir ihtimal.