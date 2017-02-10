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Mehmet Topal'ın Oğuzhan Özyakup'u sert bir dille uyardığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Mehmet Topal'ın Beşiktaş maçında Oğuzhan Özyakup'u sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Robin van Persie ile gerginlik yaşayan Oğuzhan’a birçok sarı-lacivertli futbolcu tepki göstermişti. Bu isimlerin içinde sakinliği ve yapıcı tavrıyla bilinen Mehmet Topal’ın da bulunduğu ortaya çıktı. 
 
Milli oyuncunun karşılaşma boyunca agresif hareketleriyle dikkat çeken Oğuzhan’ı sert bir dille uyardığı, yaptığı davranışların doğru olmadığını söylediği öğrenildi.
 
Yarış bitmedi!
 
Beşiktaş’ı kupa mücadelesinde deplasmanda deviren sarı- lacivertli ekipte moraller tekrar yerine geldi. Bu maçın lig yarışına da olumlu yansıyacağını düşünen futbolcular Bursaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Samandıra’da yapılan toplantılarda vurgu yapılan konu lig yarışının devam ettiği yönünde oldu. Bu sezon birçok zorlu maçtan başarıyla çıkan futbolcular artık bu performansı tüm maçlara yaymaları gerektiğinin altını çizdi. 

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