En iyi çıkış yapan teknik adam Rıza Çalımbay oldu
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da son 6 sezon içinde görev yapan 8 teknik direktör arasında en iyi çıkışı yapan isim Rıza Çalımbay oldu. Çalımbay, 8 maçta 19 puan çıkartarak tarihi bir yükselişe imza attı.
Süper Lig'de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Trabzonspor, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından en iyi çıkışa imza atan isim ise Rıza Çalımbay oldu. Bordo-mavili kulüpte görev alan teknik adamların ilk 8 maçına bakılarak yapılan araştırmada Trabzonspor'un yeni antrenörü Rıza Çalımbay'ın diğer teknik adamlara fark attığı görülüyor.
2009-2010 sezonunun 20. haftasında takımı alan ve 2012-2013 sezonunun 19. haftasında kulüpten ayrılan Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımı sırasıyla; Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arvaladze, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın görev aldı. Bu deneyimleri isimlerin ilk 8 haftada aldıkları saha sonuçları ve puan tablosu ise şöyle oluştu;
Söz konusu dönem içinde Yanal ve Mandıralı'nın iki kez görev aldıkları görülüyor.
Teknik Direktör: Maçlar-Puan
Tolunay Kafkas: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Mustafa Akçay: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
Hami Mandıralı: 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet 10
V.Halilhodziç: 1 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet 9
Ersun Yanal: 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 14
Shota Arvaladze: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Sadi Tekelioğlu: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet 10
Hami Mandıralı: 3 galibiyet, - , 5 mağlubiyet 9
Ersun Yanal: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet 10
Rıza Çalımbay: 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet 19
(İHA)
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