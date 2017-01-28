Cüneyt Çakır en iyi hakemler listesinde 5.sırada

15 Temmuz şehitleri hakkında FETÖ'cüden küstah mesaj: Ölürlerse ölsünler

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 42 kişiden 36’sı tutuklandı. Tutuklanan M.D. isimli FETÖ’cünün telefonundaki şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' yazışmaları ise ihanetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tutuklu M.D’nin 15 Temmuz şehitleri için 'Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler üzüntü duymuyorum' diye yazdığı öğrenildi.