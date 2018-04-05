Endoğan Adili Galatasaraylı yöneticileri çıldırttı

Galatasaray'a 4 yıl önce 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Endoğan Adili, sarı kırmızılı forma altında deyim yerinde ise topa vurmadı ancak parasını aldı. Yıllardır kadro dışı olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili ile yönetim geçtiğimiz hafta masaya oturdu. Yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla sözleşmesini feshetmek için Endoğan ile görüşen sarı kırmızılılar aldıkları yanıtla şaşkına döndü.

BÜTÜN İMZALAR ATILDI, ENDOĞAN ADİLİ İTİRAZ ETTİ...

UEFA’ya iletmek üzere tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdına imza alan yöneticilerle görüşmesinde Endoğan Adili sürpriz bir çıkış yapıp alacakları ödenmeden imza atmayacağını bildirdi. Galatasaray’dan ayda tam 112 bin 500 TL alan ve yılda 1 milyon 125 bin TL garanti parası olan Endoğan Adili, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı idareci, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili’ye, “Sana bu yılki tüm paranı ve alacağını hemen şimdi ödeyelim, sözleşmeni feshedelim” teklifini yapıp Galatasaray’ın 400 bin Euro ödediği bonservisini de bedelsiz vermeyi önerdi.