Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Enes Başar, bronz madalyanın sahibi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil 67 kiloda Enes Başar, Danimarkalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil 67 kiloda Enes Başar, Danimarkalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
 
Detaylar birazdan...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rıza Kayaalp´in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp´in baba evinde şampiyonluk sevinci

Dev gemi boğazı trafiğe kapattı

Dev gemi boğazı trafiğe kapattı

Şok! Aslan adama böyle saldırdı

Şok! Aslan adama böyle saldırdı

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA