Enes Başar, bronz madalyanın sahibi oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil 67 kiloda Enes Başar, Danimarkalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil 67 kiloda Enes Başar, Danimarkalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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