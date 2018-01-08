Enes Ünal, 89 yıllık La Liga tarihine geçti İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Villarreal, sahasında Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncumuz, La Liga'nın 89 yıllık tarihinde aynı sezon içinde 'kulübünde, kiralık gittiği kulüpte (Levante) ve döndüğü kulübünde' gol atan ilk futbolcu oldu.