Enes Ünal ameliyat oldu

21 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.

Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli" dedi.