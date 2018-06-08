Enes Ünal ameliyat oldu
İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal kasığından ameliyat oldu.
21 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli" dedi.
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