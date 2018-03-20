Enes Ünal: Artık benim için işler değişti

Villarreal'de oynayan gelecek umudumuz Enes Ünal, Atletico Madrid'e son 10 dakikada attığı goller ve gelen 2-1'lik galibiyet ile ilgili konuştu.

Enes, goller atmaya devam edeceğini belirtirken, "Atletico Madrid'e attığım goller iyi hissettirdi. Villarreal'de başlangıç hiç kolay değildi. Ama ben hep goller attım ve burada da farklı bir şey yapmam gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

"İYİ SEVİYEDEYDİM ANCAK SONUNU GETİREMİYORDUM"

İyi oynamasına rağmen bu zamana kadar eksik olanın gol olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Bir forvet için goller atmak çok önemli çünkü istenen bu ve fark yaratacağın alan bu. Şu ana kadar iyi maçlar çıkarsam da bunu çok başaramamıştım. Levante'den geldiğimden beri iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum ancak gol atamadım. İyi bir seviyedeydim ancak sonunu getiremiyordum. Villarreal gibi takımlarda, bu seviyede iyi oynamak yetmez, goller de atmak zorundasın." diye konuştu.

Atletico Madrid'e attığı gollerle öz güveninin geri geldiğini söyleyen milli oyuncu, "Artık benim için işler değişti. Ataptasyonu tamamladın ve Atletico Madrid'de attığım önemli gollerin yardımıyla öz güven geldi." dedi.