Enes Ünal attı Florin Andone yakaladı

Villarreal - Deportivo maçı karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. İspanya La Liga'nın 18. haftasında Enes Ünal ve Emre Çolak'ın karşı karşıya geldiği mücadele Estadio de la Ceramica'da oynandı.

Villarreal'in tek golünü, 30. dakikada milli oyuncumuz Enes Ünal kaydederken, Deportivo'nun sayısını ise 84. dakikada Florin Andone attı. Enes Ünal 90 dakika oynarken, Emre Çolak ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından Villarreal 2 maç sonra puan kaybı yaşamış oldu ve 28 puanla 6. basamakta kaldı. Deportivo ise 2 maç sonra puan kazandı ve 16 puana yükseldi.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Villarreal deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacakken, Deportivo ise evinde Valencia'yı konuk edecek.