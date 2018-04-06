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Enes Ünal La Liga'da Mart ayının oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi.

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Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de mart ayı değerlendirmesinde ayın oyuncusu seçildi.

Villarreal kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Enes Ünal'ın ayın futbolcusu seçildiği belirtildi.

Villarreal'in geçen ay Girona ve Atletico Madrid maçlarında oyuna sonradan giren milli futbolcu, performansıyla göz doldurmuştu.

Enes Ünal özellikle Atletico Madrid karşılaşmasında takımı 1-0 yenik durumdayken 74. dakikada oyuna girerek attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.

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