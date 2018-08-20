Enes Ünal resmen Valladolid'de
La Liga ekibi Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ı kiraladıklarını duyurdu.
Milli futbolcu Enes Ünal artık Real Valladolid'in başarısı için ter dökecek. İspanyol ekibi, Enes Ünal'ı Villarreal'den 1 yıllığına kiraladıklarını resmi hesabından duyurdu.
Golcü futbolcu geçen yıl da Levante'de kiralık olarak forma giymiş, daha sonra Villarreal'e dönmüştü.
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