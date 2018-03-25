Enes Ünal takımdan ayrı koşu çalışması yaptı
A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Regnum Otel'in tesislerinde çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.
Top kapma ve pas çalışmasının ardından futbolcuların basına kapalı bölümde Karadağ maçının taktik çalışmasını yaptığı bildirildi.
Kasığında ağrı olan Enes Ünal ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu.
Antalya'daki son çalışmasını gerçekleştiren ay-yıldızlılar, yarın sabah saatlerinde Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.
(AA)
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