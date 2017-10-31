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Enes Ünal: Teklifi duyduğumda şaka olduğunu sandım

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'den Levante'ye kiralanan Enes Ünal, 'Teklifi duyduğumda şaka olduğunu sandım.' dedi.

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Levante'nin bugün basına tanıttığı milli futbolcu, "La Liga'da böyle  bir transfer olasılığı olduğunu bilmiyordum. Levante'nin benimle ilgilendiğini  duyduğumda bunun şaka olduğunu sandım. Daha sonra gerçeği öğrendim. Levante gibi  bir kulübe gelmenin kendimi geliştirmek ve goller atmak için iyi olacağını  düşündüm." ifadelerini kullandı.

La Liga'da oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Enes Ünal,  "Farklı kültürler ve diller kolay değil. İspanyolca ile ilgili bazı problemlerim  hala var. Yavaş yavaş öğreniyorum. Villarreal'de çift forvet oynuyorduk. Bu  futbola daha çok alışmıştım ama inanıyorum ki Levante'de de en iyisini yapıp  takımım için mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.

La Liga kurallarına göre transfer dönemi olmasa da bir kulüp,  sakatlanan futbolcularına göre İspanya içerisinden özel izinle transfer  yapabiliyor. Levante'de, sezon içinde iki futbolcu sakatlanıp en az 2-3 ay  sahalardan uzak kalacağı için La Liga'dan alınan izinle Enes Ünal transferi  gerçekleşti.

Levante, Enes Ünal'ı Villarreal'den sezon sonuna kadar kiraladı.  Villarreal, milli futbolcuyu 1 Ocak 2018'den itibaren isterse geri çağırma  opsiyonuna sahip bulunuyor.

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