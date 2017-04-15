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Enes Ünal'ın şov yaptığı maçta Twente, NEC Nijmegen'i 3-0 yendi

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Twente ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Twente karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.

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Twente'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 90+2. dakikada Enes Ünal, 58. dakikada Jensen kaydetti. Enes Ünal 2. golün de pasını veren isim olmayı başardı. Milli oyuncumuz bu sezon Eredivisie'deki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Twente ligdeki puanını 45'e çıkarırken, NEC Nijmegen 28 puanda kaldı.

Twente gelecek hafta ligde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hollanda Eredivisie'de gol krallığında son durum...

19 gol - Jörgensen (Feyenoord)

18 gol - Wolfswinkel (Vitesse)

17 gol - Ghoochannejhad (Heerenveen)

17 gol - Enes Ünal

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