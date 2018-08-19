Enes Ünal Valladolid'e kiralandı
Villarreal, Enes Ünal'ı 1 yıllığına Real Valladolid'e kiraladı.
La Liga ekiplerinden Villarreal, Enes Ünal'ı 1 yıllığına Real Valladolid'e kiraladı. Milli futbolcu geçtiğimiz yıl da Levante'de kiralık olarak dorma giymişti. Valladolid, Enes'in 8. takımı olacak.
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