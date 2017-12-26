Enes Ünal Villarreal'e geri döndü
Sezonun ilk yarısını Levante'de tamamlayan Enes Ünal, 29 Aralık'ta Villarreal'in kampına katılacak.
Sezonun ilk yarısını Levante'de tamamlayan milli yıldız Enes Ünal, 29 Aralık'ta Villarreal'in kampına katılacak. (bein Sports)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.