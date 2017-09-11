Enes Ünal'ın da bir gol attığı maçta Villarreal Real Betis'i 3-1 mağlup etti
İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1 mağlup etti.
El Madrigal'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti.
Villarreal'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca'dan geldi.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal'i 2-1 öne geçirdi.
Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.
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