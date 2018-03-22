Enes Ünal'ın performansı Villarreal'i, Bacca'nın bonservisini almaktan vazgeçirdi

Atletico Madrid karşısında 2 golle takımını galibiyete taşıyan Enes Ünal, Villarreal'in forvet hattındaki elini güçlendirdi.

Sezon başında Milan'dan kiralanan Kolombiyalı golcü Carlos Bacca için Villarreal'den flaş bir karar geldi. İspanya basınında yer alan haberlere göre; Villarreal, Bacca'nın 15 milyon euroluk satın alma hakkını kullanmama kararı aldı.

Öte yandan Villarreal'in bu kararı alma sebebinin pazarlık yapma isteği ve bunun için böyle bir taktik geliştirdiği de ileri sürüldü. Villarreal ile bu sezon 35 maça çıkan 31 yaşındaki Bacca, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

(Sporx)