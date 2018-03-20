Enes Ünal'ın sözleşmesindeki 50 milyon euro'luk madde ortaya çıktı

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Atletico Madrid karşısında sonradan oyunma girmesine karşın iki gol birden atarak takımını galibiyete taşımıştı. 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle Villareal'e transfer olan Enes Ünal'ın sözleşmesindeki gizli madde de ortaya çıktı.

Buna göre milli futbolcuya Manchester City yeniden talip olursa 1. yıl 32 milyon euroya, 2. yıl 34 milyon euroya, 3. yıl ise 36 milyon euroya transfer edebilecek. Peki başka bir takım oyuncuyu transfer etmek isterse kasasından ne kadar para çıkacak? İşte cevabı...

BONSERVİS BEDELİ: 50 MİLYON EURO

beIN Sports'un haberine göre; Manchester City dışındaki bir takımın Enes Ünal'a talip olması durumunda belirlenen bonservis bedeli 50 milyon euro...

Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak, Villareal'in oyun yapısı nedeniyle böyle bir tercihte bulunduklarını, bu sebeple de Monaco'nun teklifini reddettiklerini ifade etmişti...