İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Enes Uslu finale yükseldi.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Enes Uslu, 70 kilo maçında Gürcü rakibi Giorgi Sulava'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Enes, yarın yapılacak final müsabakasında Ukraynalı Oleksii Boruta ile altın madalya için mücadele edecek.

Diğer milli güreşçilerden Bekir Şahin ve Utku Doğan ise yarı final müsabakalarını kaybetti. Bekir Şahin, 57 kiloda Rus rakibi Ibragim Ilyasov'a yenilirken, 65 kiloda Utku Doğan ise Rus rakibi Nachyn Sergeevitch Kuular'a mağlup olarak final şansını yitirdi. İki güreşçi de yarın bronz madalya maçına çıkacak.

97 kilo mücadelesinde milli sporcu Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou'ya yenildi. Feyzullah yarın bronz madalya maçında Alman Erik Sven Thiele ile karşılaşacak.