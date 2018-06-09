Enes Uslu'dan gümüş madalya!

İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın altıncı gününde erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Enes Uslu, gümüş madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı ve 10 Haziran'da sona erecek organizasyonun altıncı gününde erkekler serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçilerden Enes Uslu, 70 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Oleksii Boruta ile karşılaştı. Rakibine 4-0 yenilen Enes, gümüş madalya ile yetindi.

Enes'in gümüş madalya kazandığı 70 kilo mücadelesinde Ukraynalı Oleksii Boruta altın madalyanın sahibi oldu.