Enes'li Villareal, Astana'yı evinde 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi A Grubu mücadelesinde kendi sahasında Astana'yı konuk eden Enes'li Villareal, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Villareal'in gollerini 16'da Sansone, 75'te Bakambu ve 77'de Denis Cheryshev atarken, Astana'nın tek sayısını 68. dakikada Yuri Logvinenko kayetti.

Enes Ünal ilk 11'de başladığı ve 90 dakika oyunda kaldığı mücadelede, segilediği etkili performans ve 2. gole yaptığı asist ile göz doldurdu.

Grupta ikinci maçlar 28 Eylül tarihinde oynanacak ve Villareal İsrail'de Maccabi Tel-Aviv deplasmanına konuk olacak.