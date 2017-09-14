Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Enes'li Villareal, Astana'yı evinde 3-1 mağlup etti

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol temsilcisi Villareal, evinde Astana'yı 3-1 yenerek Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi A Grubu mücadelesinde kendi sahasında Astana'yı konuk eden Enes'li Villareal, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
 
Villareal'in gollerini 16'da Sansone, 75'te Bakambu ve 77'de Denis Cheryshev atarken, Astana'nın tek sayısını 68. dakikada Yuri Logvinenko kayetti.
 
Enes Ünal ilk 11'de başladığı ve 90 dakika oyunda kaldığı mücadelede, segilediği etkili performans ve 2. gole yaptığı asist ile göz doldurdu.
 
Grupta ikinci maçlar 28 Eylül tarihinde oynanacak ve Villareal İsrail'de Maccabi Tel-Aviv deplasmanına konuk olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fenomen oldu! Kasırgayla dalga geçmek için öyle bir şey yaptı ki

Fenomen oldu! Kasırgayla dalga geçmek için öyle bir şey yaptı ki

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA