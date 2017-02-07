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Tayfur Havutçu engelli arkadaşı İlkay Y'yi darp ettirdi

Genç teknik direktör Tayfur Havutçu'nun Adana Demirspor'da çalıştığı dönemde yanına aldırdığı engelli arkadaşı İlkay Y isimli şahsı dövdürdüğü iddia edildi.

  • Sabah
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Olay, 11 Ocak günü yaşandı. Futbolcu İlkay Y., Eski Adana Demirspor kulübü Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun futbolcu olduğu dönemdeki arkadaşıydı. İlkay Y., geçirdiği bir kaza sonrası yüzde 20 oranında engelli oldu. Tayfur Havutçu'nun teknik direktör olması sonrası kendisiyle iletişimi kopartmayan İlkay Y., Havutçu'dan engelli olduğu için iş bulamadığını söyleyerek iş talep etti. Tayfur Havutçu da Adana Demirspor kulübünde Teknik Direktör olduğu sırada, engelli arkadaşını ekibine dahil etti. Havutçu, Adana Demirspor'un üst lige çıkması durumunda İlkay Y.'ye 45 bin lira para verecekti. Havutçu'yla anlaşan İlkay Y. kulüpte işe başladı.
 
Ancak sezon sonuna yaklaşırken Adana Demirspor, Tayfur Havutçu ile yollarını ayırdı. Bu sırada İlkay Y., kulüpten ayrılan Havutçu'dan çalıştığı sürenin parasını istedi. Fakat Havutçu, kulüp ile yollarını ayırdığını parayı alamadığını belirterek, engelli futbolcuya anlaştıkları ücretin bir miktarını ödeyebildi. İlkay Y. ise buradan gelecek parayla ameliyat olacaktı. Ameliyatını erteleyemeyen engelli sporcu iddiaya göre Havutçu'yu sürekli aramaya ve evine gitmeye başladı.
 
"EVİME GELME" TEHDİDİ
 
İlkay Y. iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Tayfur Havutçu'nun kızının yalnız olduğu sırada eve geldi. Kızının aramasıyla durumdan haberdar olan Havutçu, İlkay Y.'yi arayarak iddiaya göre "Bir daha evime gelirsen kötü olur" diyerek engelli sporcuyu tehdit etti.
 
EVDE TUTULDU, DARP EDİLDİ
 
Olay günü evinin yakınlarında bulunduğu sırada İlkay Y.'yi lüks marka bir araçtan inen 3 kişi, zorla araca bindirdi. Engelli sporcu, Kemerburgaz'da bir eve götürüldü ve burada darp edildi. Darp eden şahıslara ne olduğunu soran genç adam, "Bir daha Tayfur Havutçu'yla uğraşırsan bu sefer sonun kötü olur" şeklinde tehditlere maruz kaldı. Engelli genç, bir müddet evde tutulduktan sonra Kemerburgaz'da ormanlık alanda bırakıldı.
 
Bir şekilde merkezi bir yere geçen İlkay Y., kendisini zorla araca bindirip bir evde rehin tutan şüphelilerden ve onları iddiaya göre azmettiren Tayfur Havutçu'dan şikayetçi oldu. Engelli sporcu İlkay Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 

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