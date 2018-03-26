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Engin Baytar'a 6 maç ceza

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar'a 6 maç men cezası verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar'a 6 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, AFDK'nin, BAL 6. Grup'un 23. haftasında 1074 Çankırıspor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Engin Baytar'a, hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması ve ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedenlerinden üçer maç men cezası verdiği bildirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor'a ocak ayında imza atan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor formalarını giydi.

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