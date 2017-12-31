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Enzo Zidane, Lausanne'a transfer oldu

İsviçre ekibi Lausanne, İspanya temsilcisi Alaves'ten eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ı kadrosuna kattı.

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İsviçre Süper Lig ekibi Lausanne, eski Fransız  futbolcu Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Alaves'ten transfer  edilen 22 yaşındaki Enzo Zidane ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı  bildirildi.

Orta sahada görev yapan Fransız futbolcu Enzo Zidane, altyapısında  yetiştiği Real Madrid'de geçen sezon A takıma yükselmişti.

Babası Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'de  forma şansı bulamayan Enzo, bu sezonun başında Alaves'e transfer olmuş ve 4 maçta  forma giymişti.

İsviçre Süper Lig'de 19 haftada 25 puan toplayan Lausanne, lider Young  Boys'un 15 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

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