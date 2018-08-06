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Erce Kardeşler adım adım Standard Liege'e

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla adından söz ettiren, son olarak Fenerbahçe'ye kaleci Berke ile orta saha Barış'ı gönderen Altınordu, kalecisi Erce Kardeşler'i de Standard Liege'e uğurlamaya hazırlanıyor.

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Daha önce prensipte anlaşılan Belçika ekibinin, Meksikalı dünyaca ünlü kalecisi Guillermo Ochoa'yı İtalyan temsilcisi Napoli'ye satar satmaz Erce'yi kadrosuna katacağı belirtildi.
 
Erce ve Altınordu'nun da Napoli'den gelecek haberi beklediği ifade edildi. Transferin bu hafta içinde sonlanması bekleniyor.

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