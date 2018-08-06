Erce Kardeşler adım adım Standard Liege'e Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla adından söz ettiren, son olarak Fenerbahçe'ye kaleci Berke ile orta saha Barış'ı gönderen Altınordu, kalecisi Erce Kardeşler'i de Standard Liege'e uğurlamaya hazırlanıyor.