Erdal Torunoğlulları'nın görevi resmi siteden silindi

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın görev bölümü Beşiktaş Resmi sitesinden silindi.

Tüm yönetim kurulunun İsminin altında görev dağılımı ve hangi alandan sorumlu olduğu yazarken bir tek Erdal Torunoğulları'nın isminin altında " - " işareti yer aldı.

Bir sonraki seçimde Fikret Orman tarafından listede olmayacağına kesin gözüyle bakılan Torunoğulları'nın, resmi site tarafından yetkilerinin tamamen alındığını görmesinin ardından büyük bir şaşkınlığa uğradığı öğrenildi.