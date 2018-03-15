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Erdal Torunoğlulları'nın görevi resmi siteden silindi

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın görev bölümü resmi siteden kaldırıldı

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Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın görev bölümü Beşiktaş Resmi sitesinden silindi. 

Tüm yönetim kurulunun İsminin altında görev dağılımı ve hangi alandan sorumlu olduğu yazarken bir tek Erdal Torunoğulları'nın isminin altında " - " işareti yer aldı. 

Bir sonraki seçimde Fikret Orman tarafından listede olmayacağına kesin gözüyle bakılan Torunoğulları'nın, resmi site tarafından yetkilerinin tamamen alındığını görmesinin ardından büyük bir şaşkınlığa uğradığı öğrenildi.

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