Erdal Torunoğulları: Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya varmıştık

Beşiktaş Kulübü Yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Atiba ile yolların ayrılması gerektiğini belirten Torunoğulları, eski golcüleri Mario Gomez’in tehdit edildiğini anlattı.

"Bizim için kaçınılmaz bir son oldu"

Beşiktaş’ın geride kalan sezondaki performansını değerlendiren Erdal Torunoğulları; "Beşiktaş sezona başlarken ligin favorisiydi. Takımın ligi 4. bitirmesi pek hoş olmadı. Kupa maçından sonra kötü şeyler oldu. Sonucun bu şekilde çıkması büyük haksızlıktı. Yaşanan süreç hem camiayı üzdü, hem de futbol takımının motivasyonunu bozdu. Bunların hepsini üst üste koyunca maalesef bizim için kaçınılmaz bir son oldu. Keşke böyle olmasaydı. Beşiktaş, sezona çok daha güçlü ve hazır bir şekilde gelmişti. İnşallah bu sene telafi ederler.

"Başkan Orman ile fikir çatışması yaşadım"

Başkan Fikret Orman ile arasında yaşananları anlatan Torunoğulları; "Ahmet Bulut profesyonel bir menajer. Onu muhatap almamız da doğru değil. Ben başkan ile fikir çatışması yaşadım. Başkan, kamuoyu açıklamasında yöneticisine sahip çıkmadı. Bu kırılma noktası oldu. Ben o kararı alırken pişmanlık duymadım. Belki de almış olduğum en doğru karardı. 3 aylık bir süreçte istifamın kabul görülmemesi, hem aile büyüklerinin, Beşiktaş camiasındaki önemli isimlerin, aynı zamanda Fikret beyin baskısı sonucu geri döndüm. Bu da benim hayatımda almış olduğum en yanlış karar oldu. Bunu kabul ediyorum. Bir şey değişmedi. Değişmediğine göre döndüğüm için hatalı olan benim. Dönüşü yaparken de Fikret bey ile bir toplantı yaptık. Toplantımıza iki yönetici arkadaşı davet ettik. Toplantının sonunda kendisine "Yönetim süresinin sonuna kadar sabredelim ve ben hiç bir sorumluluk almak istemiyorum" dedim. O da kabul etti. Resmi İnternet sitesinde görev bölgesinin boş olmasını sorun etmedim. Fazla da düşünmüyorum. Bu onların kararı. Neden öyle bir şey yapmışlar, kendileri açıklasınlar" dedi.

"Ahmet bulut, Mario Gomez’i tehdit etti"

Mario Gomez’in Beşiktaş’tan ayrılma şekline değinen Erdal Torunoğulları; “Mario Gomez olayı çok farklı bir şey. Gomez, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük forvet oyuncularının başında geliyor. Gomez'i biz yönetim olarak getirdik. Sadece bu görev bana verildi ve görüşmeleri ben sürdürdüm. Oradaki sözleşmemiz açık ve netti. Gomez, 21 Nisan'ın sonuna kadar bizimle devam etme kararı alsaydı, biz bunun karşılığı olarak Fiorentina Kulübü'ne 1000 Euro ödeme yapacaktık. Formalite icabı rakam yazılması gerekiyordu ve bunu yazdık. Keşke 1903 Euro deseydik. Fakat o dönemde yaşanan terör olayları onun da kafasını karıştırdı. ‘Fiorentina Kulübü ile görüşelim ve lig bittiğinde ben kararımı açıklayayım’ dedi. O zaman malum menajer Mario Gomez'i tehdit etti. Menajer, Gomez'e 'Beşiktaş ile imza atmazsan seni kadro dışı bırakırız, milli takıma gitme durumun da söz konusu olmaz' demiş. Menajer, Beşiktaş yönetimi adına bu konuşmayı Gomez'e yapıyor. Zaten o konuşmadan sonra fırtınalar koptu. Ben o gece Mario ile bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine menajerin oyununa gelmemesini ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Sen bir Alman'a bu şekilde yaklaşırsan, o da imza atmaz. Tahrik edildi. Orada hesap başkaydı. Çünkü onun ortağı Fiorentina Kulübü'nde satış hakkını almıştı. Mario Gomez'in bundan haberi var mıydı, yok muydu bilemiyorum. Onlar da benim uyarmama rağmen o tuzağa düştüler. Menajerleri ile Amsterdam’da başkan ile beraber konuştuk. Tabii bu menajer rahat durmadı. İşin enteresan tarafı Wolfsburg Kulübü'nün Fiorentina'ya yapmış olduğu 9.5 milyon Euro’luk teklifi 10 Haziran'da gözlerim ile gördüm. Gomez, sözleşmeyi uzatmadığı için satış hakkı otomatik olarak İtalyan kulübe geçti ve bizim de satıştan yüzde 50 kazanma hakkımız doğdu. Sözleşme açık ve netti.”

"Allah, Önder Özen'den razı olsun"

Cenk Tosun’ın Beşiktaş’a transferinde Önder Özen’in büyük baskısı olduğunu belirten Torunoğulları; "Cenk Tosun tırnaklarını kazıyarak bugünlere geldi. Avusturya kampında Bilic, Önder Özen ile bir toplantı yaptık. Bilic, Burak Yılmaz'ın dışında Türkiye'de santrafor tanımadığını söyledi. Allah, Önder Özen'den razı olsun ki onun yoğun baskısından dolayı Cenk Tosun transferi gerçekleşti. Yanılmıyorsam o transferde Deniz Atalay görev aldı ve transfer bitti. Sonuçta Cenk, Beşiktaş'a çok şey verdi. Bir oyuncu ederini bulduktan sonra gitmelidir. Olası bir sakatlık ya da form düşüklüğü riski vardı. Fernandes’te bunu yaşamıştık."

Marcelo hakkında...

Marcelo’nun hocası ile tartışma yaşayıp ayrılma kararı almasının ardından transfer edildiğini söyleyen Erdal Torunoğulları; "Marcelo'ya sezon başında talip olmuştuk. O zaman kulübü bize 6.5 milyon Euro fiyat teklif etmişti ve o parayı verme şansımız yoktu. Tayfun hocadan olumlu bir referans aldık. Sezon sonlarına doğru hocası ile tartışınca ayrılmak istedi. Son gün ucu ucuna yetiştirdik. Menajerine herhangi bir ödeme yapmadık. O da iyi oyuncuydu. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Giderken Beşiktaş'a katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

"Love ile demek ki aşı tutmadı"

Transfer Komitesi ile fikir alışverişi yapıp yapmadığı konusunda Torunoğulları; "Ahmet Nur Çebi ile fikir alışverişimiz oldu ama Umut Güner ile herhangi bir fikir alışverişi yapmadık. Transferler, yönetimin tercihidir. Mutlaka iyi niyetle yapılmıştır. Love bilinmeyen bir oyuncu değildi. Mutlaka birilerine danışılmıştır. Demek ki aşı tutmadı" dedi.

"Emre ve Çağlar ile anlaşmıştık"

Emre Mor ve Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağlandığı ancak daha sonra olmadığını açıklayan Erdal Torunoğulları; "Gökhan Keskin ile çalışmam oldu. Türkiye'de henüz isimleri bilinmediği zaman Emre Mor, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün alınması yönünde rapor vermişti. Hatta Emre Mor ile anlaşmıştık. Sonra tereddütler oldu ve alınmadı. Çağlar Söyüncü'nün Kulübü ile de anlaşma sağlamıştık ve o da olmadı." açıklamasını yaptı.

"Orman ile aynı gemide yer almamız doğru olmaz"

Yeni yönetimlerde görev alıp almayacağı ile ilgili Torunoğulları; "Fikret Orman ile aynı gemide yer almamız ikimiz içinde doğru olmaz. Allah işini gücünü rast getirsin. Şu anda camianın başkan değiştirme gibi bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Kendisi yeni bir ekip ve kadro ile yol alacaktır. Benim inandığım bir oluşum olursa tabii ki teklif gelirse o günkü psikolojime göre yer alabilirim." dedi.

"Altyapıdan başka şansımız yok"

Kulüplerin borçlanmasındaki tek etkenin döviz kurları olmadığını dile getiren Erdal Torunoğulları; "Türk futbolunun şu andaki en büyük sorunu mali durumları. 1-2 kulüp hariç borcu olmayan kulüp yok. Demek ki mali açıdan doğru yol almıyoruz. Bu konuda bir özeleştiri yapmalıyız. Transferde demek ki hatalar yapılıyor. Biz yine her şeyi döviz kurlarına yükleyeceğiz de burada tek suçlu kur değil. Türk futboluna yeterli derece devlet ve kulüp olarak önem vermiyoruz. Altyapıya eğilmeliyiz. Türkiye'de Altınordu, Trabzonspor ve Bursaspor'un haricinde altyapıya önem veren kulüp yok. Altyapımızın altyapısı yok. Tesis yok. Hoca yok. Altyapıdan başka şansımız yok.

"Ferdi iyi yetenek"

Hollanda Ligi’nde forma giyen ve Beşiktaş ile adı anılan Ferdi Kadıoğlu hakkında Torunoğulları; "Ferdi Kadıoğlu, ailece tanıdığım bir isim. Bize çocukken geldi. O zaman da çocuktu. İyi yetenek." yorumunu yaptı.

"Taraftarlar umudunu kesmesin"

Taraftarlara destek çağrısında bulunan Erdal Torunoğulları; "Kulübün sahibi taraftardır. Onlar takımı nasıl destekleyeceğini bizden iyi biliyor. Beşiktaş'tan umudunu kesmesinler. Her sene şampiyon olacağız diye kural yok. Keşke öyle bir kural olsa. Bu sene İnşallah bize yakışan yerde bitiririz"diye konuştu.

Bayern ve Ajax örneği

Altyapı için Bayern Münih ve Ajax’ın yaptığı anlaşmaları örnek veren Torunoğulları; "Gökhan Keskin'in iyi gözü var. Demek ki başkan ve oradan sorumlu arkadaş ayrılık kararı almışlar. Karara saygı duyulmalı. Başarı olduğunda herkes sahiplenir, başarısız olduğunda da birileri suçlanacaktır. Biz altyapıya, scouta gerekli özeni göstermemiz için dışarıdan başka ülkelerden hocalar getirmeliyiz. Çin, B.Münih ve Ajax ile altyapı için 10 yıllık sözleşme imzaladı. Biz de bunu yapabiliriz. Bizim şehrin göbeğinde Fulya'dan oyuncu çıkarmamız imkansız. Bizim tesisleşmemiz gerekiyor. İnşallah A Takıma yakın bir yer olur. Altyapısı gelişmiş bütün ülkelerde sistem bu şekildedir." açıklamasında bulundu.

"Atiba'ya teşekkür edilmeli"

Atiba ile yolların ayrılması gerektiğini belirten Erdal Torunoğulları; "Atiba'ya teşekkür edip, şükranlarımızı sunmak gerekiyor. Yardımcı hoca ya da farklı bir görevde faydalanabiliriz ama artık bu kadar ısrar etmek de olmuyor. Futbolun doğasında bu var.” dedi.

"Fabri ile tartışmalar son buldu"

Fabri’nin Beşiktaş’a gelmesiyle kalede tartışmaların bittiğini söyleyen Torunoğulları; "Fabri ile transfer olmadan önceden imzalamıştık ve sakatlanmıştı. Fabri iyi kaleci. Yıllarca Beşiktaş'ta kale tartışılıyordu, şimdi tartışmalar son buldu. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Tosic'in ayrılması üzerine

Tosic’in Beşiktaş’a transfer olurken söylediği sözleri açıklayan Erdal Torunoğulları; "Tosic ile Ankara'da imzaladık. Sözleşmeyi ve rakamları biz yazdık. Tepki de vardı. Fikret Demirer, Tosic'i istemiyordu. Sonra biz kendisi ile buluştuk. Trabzonspor bizim verdiğimizin iki katını veriyordu. Bizim sözleşmemiz de Türkçe'ydi. Kendisi 'Ben anlamam, okumama gerek yok. Beşiktaş'a imza atıyorum' dedi. Sözleşmenin örneğini bile almadı. Bize hiç sıkıntı yaşatmadı ve giderken de verimli oldu." dedi.

"Şenol Güneş işini çok seviyor"

Şenol Güneş’in işine olan sevgisine değinen Torunoğulları; "Şenol Güneş çok iyi bir insan. İşini de çok seviyor. Çok iyi profesyonel” ifadelerini kullandı.

(Haber 1903)