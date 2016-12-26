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Erdal Torunoğulları'ndan Eto'o açıklaması

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili karikatürü beğenmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Beşiktaş ile Eto'o transferinde bu gelişmeler yaşanırken Siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın sosyal medyada Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.
 
Torunoğulları konu ile alakalı ''sosyal medya hesaplarımı kızım yönetiyor. O'nun yaptığı bir beğeni oldukça heyecan yaratmış. İçinde benim soyadımın da olduğu esprili bir karikatür, gördükten sonra ben de beğendim açıkçası. Ama herkesin de bildiği gibi benim transferler ile hiç bir alakam yok. Transfer işlerini diğer yönetici arkadaşlarımız yapıyor. Eto'o çok iyi ve çok beğendiğim bir oyuncu ama benim herhangi bir şekilde içinde olduğum transfer görüşmesi yok'' diye açıklama yaptı.

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