Erdoğan Demirören için spor dünyasından başsağlığı mesajları yağıyor

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Spor dünyası, vefat haberinin ardından başsağlığı mesajlarını ilettiler

CNN Türk yayınına katılan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksal Gümüşdağ, Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili, "Erdoğan Bey özellikle iş dünyası için büyük bir kayıptır. Türk sanayisi ondan büyük katkılar gördü. Şu an ben de hastaneye geldim. Yıldırım Bey, Meltem Hanım, Tayfun Bey ve bütün aileye başsağlığı diliyorum. Türk sanayisi için acı bir gün. Başsağlığı diliyorum. Erdoğan Amca ile zaman zaman Yıldırım Bey’le karşılaştığımızda, ben de sanayici bir ailenin çocuğuyum, hemen Türk sanayisi ile ilgili sohbetler ederdik. Enerjisi, bilgi ve tecrübesi çok yüksek olan bir insandı. Erdoğan Amca’yı babam söylerdi, Beşiktaş kulübünde de bir geçmişi vardı. Futbola çok gönül veren bir insandı. Türk sanayisi de futbol dünyası da çok önemli bir değerini kaybetti." açıklamasını yaptı.

Adnan Polat: Gece gündüz çalışan bir insandı

Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Polat: Sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Biz kendisine 'Erdoğan abi' derdik, bütün aileyle uzun yıllar beraber olduk. Bize sevgi dolu yaklaşımda bulunan bir insandı. İşadamı olarak da gece gündüz çalışan bir insandı. Kendini iş hayatına, ailesine vakfetmişt. Benim hep güzel anılarım oldu Erdoğan abiyle. 4-5 gün evvel de Yıldırım Demirören'i aramıştım, hastanede olduğu söyledi. Benim çok sevdiğim bir insandı, aileye sabır diliyorum.

Beşiktaş Kulübü: Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız

Beşiktaş Kulübü, "Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu üyesi Erdoğan Demirören’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk Sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK" açıklamasını yaptı

Fenerbahçe SK: Değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray SK: Demirören Ailesine, yakınlarına, iş ve medya camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, Demirören Ailesine, yakınlarına, iş ve medya camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız.