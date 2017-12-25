Eren Derdiyok Atiker Konyaspor'a gidiyor

Galatasaray’a geldiği ilk günden beri beklenen çıkışı yapamayan Eren Derdiyok sarı kırmızılı kulüpten ayrılıyor.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’dan 4 milyon euro’ya transfer edilen ve istikrarsız futboluyla istenilen çıkışı yapamayan Eren Derdiyok’a Konyaspor’un talip olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüpte ilk sezonunda 38 maçta 12 gol atan, bu sezon ise ligde henüz golle tanışamayan İsviçreli forvetin kiralık olarak Atiker Konyaspor’a gideceği belirtilirken, Fatih Terim’in bu transfer için yönetime ‘Eren’in yerine alternatif bir golcü alınacaksa bu transfere onay veririm’ dediği ifade edildi.

FATİH TERİM DÜNKÜ MAÇIN SON DAKİKALARINDA SİNAN GÜMÜŞ'E ŞANS VERMİŞTİ

Aykut Kocaman döneminde parlayan ve Udinese’ye 5,5 milyon euro’ya transfer olan Rijad Bajic’in yerini dolduramayan Konyaspor, Süper Lig’de Karabükspor’dan sonra (16) en az gol atan ekip olurken, Mehmet Özdilek’in Galatasaray’da yeteri kadar forma şansı bulamayan Eren Derdiyok’u çok istediği, yetenekli futbolcuyu en azından kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.