Eren Derdiyok kendisine yapılan teklifleri geri çevirdi

Sarı-Kırmızılı ekipte gözden çıkarılan isimlerden biri de Eren Derdiyok'tu. Tecrübeli futbolcu, zaman zaman Basel ve Trabzonspor'la transfer görüşmeleri yaptı. Ancak Eren'in bu temaslarından herhangi bir sonuç ortaya çıkmadığı öğrenildi.

Derdiyok'un kendisine gelen teklifleri yeterli bulmadığı için geri çevirdiği belirtiliyor. Eğer yönetime de resmi bir teklif ulaşmazsa, Eren Derdiyok'un yedek forvet olarak Galatasaray'daki kariyerine devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da İsviçre kafilesi açıklanırken, Eren de listede yer almıştı

30 yaşındaki Eren bu sezon Galatasaray'dan bonuslar hariç yıllık 2 milyon 150 bin euro maaş alacak.

(Sporx)