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Eren Derdiyok sayılmayan golde yaşananları anlattı

Eren Derdiyok, Kayserispor yenilgisi sonrası konuştu! Eren Derdiyok, son dakikalarda sayılmayan gol pozisyonunda faul olmadığını söyledi.

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Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a yenildiği maçın ardından Eren Derdiyok kısa bir değerlendirme yaptı.

Eren Derdiyok, önemli bir maçı kaybettiklerini söylerken, sayılmayan golde de faul olmadığını dile getirdi.

İşte Eren Derdiyok'un maç sonu açıklamaları...

''Kötü başladık, iki tane gereksiz gol yedik. Çok önemli bir maçı kaybettik. Son dakikada iki pozisyon vardı. Biri golümüz faul verildi. Dokunuyorum sadece, o pozisyonu sonra da izledim. Yapılacak bir şey yok, hakem kararı. Son pozisyonu da değerlendirmem gerekirdi ama olmadı. Üzüldük ama başımızı kaldırmamız lazım. Yola devam.''

''Kim bilir, golü verseydi belki 4-5 dakikada daha oynanacaktı. Belki başka olurdu.''

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