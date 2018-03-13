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Ergin Ataman: Almanya'dan galibiyetle dönmeye çalışacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'de Almanya'da Brose Baskets ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 15 Mart Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Brose Bamberg ile karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, prestij maçı da olsa kazanmak istediklerini belirrti. 
 
Ergin Ataman, mücadelenin iki takım için de prestij niteliği taşıdığını belirterek, karşılaşma hakkında şunları kaydetti:
 
"Yine de tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki performansımızı THY Avrupa Ligi'ne yansıtmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikle Zoran Dragic'ten sonra Krunoslav Simon'un da yine bu maçta da oynayamayacak olması, bizi rotasyonda ve klasik oyun düzenimizde zorluyor. Ama lig kadromuzla Almanya'dan galibiyetle dönmeye çalışacağız."
 
Lacivert-beyazlı ekibin genç oyuncusu Yiğitcan Saybir de THY Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "Her maç zorlu geçiyor, Brose Bamberg maçı da zorlu bir deplasman karşılaşması olacak. Hedefimiz bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."değerlendirmesini yaptı.

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