Ergin Ataman: Bana yapılan bu saygısızlık, Türk basketboluna yapılan büyük bir saygısızlıktır

Son 3 yıl A Milli Takım Basketbol Başantrenörlüğü yapan, bugünkü milli takımın yapılanmasında büyük emeği olan ve Avrupa'da kazandığı kupalar ile ülkemizi yurtdışında da başarıyla temsil eden Ergin Ataman isyan etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı izlemek için İstanbul’a gelen Ergin Ataman, “Büyük bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldım” dedi. İşte Ataman’ın ağzından Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda büyük tepki gösterdiği olaya hep birlikte bakalım...

PARASINI ÖDEMEYE HAZIRDIM

- Uzun süredir Çeşme’deydim. Türk basketboluna uzun süredir hizmet eden bir antrenör olarak ülkemizde düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonasını izlemek için İstanbul’a döndüm.

- Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan maçları izlemek için akreditasyon ve yer talep ettim. Gerekirse parasını da ödemeye hazırdım.

- Federasyon İstanbul’a gittiğimde bana bilet verdi. Verilen bilet taraftar tribününde 15. sırada bir yer. Maçları koç gözüyle sahaya en yakın yerden izlemek istediğim için 15. sıradan memnun olmayıp TÜBAD derneğinin locasına gittim.

- Oraya çıktığımda saha içindeki koltukların neredeyse tamamının boş olduğunu gördüm. Dolu olanlarda ise, kulüp tercümanları, takım menajerleri ve hatta artisler, dizi oyuncuları ve şarkıcılar vardı.

- Yine önde oturan turnuvanın asıl kahramanları Türk basketbolundan birkaç ismi görünce federasyon yetkililerine “Maçı yakından takip etmek istiyorum” diye haber yolladım.

BENİ SEVMİYOR OLABİLİRSİNİZ, ANCAK...

- Ancak bu kez federasyon yetkililerinin gösterdiği yer yine taraftar tribününde ancak 8. sıraydı. Sahanın Ülker Salonu olduğu düşünüldüğünde beni özellikle ön tarafa oturtmadıklarını hissettim.

- Beni sevmiyor olabilirsiniz. Ancak Ergin Ataman son 3 sene Milli Takım antrenörlüğü yapmış ve 20 yıldır Türk basketboluna hizmet etmiş bir basketbol adamı.

- Kasıtlı şekilde saygısızlık yapıldığı ortada, hem de çok büyük saygısızlık yapıldı. Turnuvayı izlemek için İstanbul’a gitmiştim ama gece ilk uçakla İzmir’e döndüm. Televizyon yayını, bana verilen koltuktan çok daha yakın.

GRUPTAN ÇIKARIZ

Ergin Ataman, maruz kaldığı bu tablo üzerine duyduğu rahatsızlığı TBF CEO’su Ömer Onan’a mesaj olarak bildirdiğini ve fakat herhangi bir geri dönüş alamadığını ekledi. Ataman, son olarak milli takımın ilk 2 maçtaki mücadelesini överken gruptan çıkacağımıza olan inancının tam olduğunu da belirtti.

Hürriyet