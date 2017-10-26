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Ergin Ataman: Can Topsakal'ın benim için Galatasaray'a 55 milyon dolar harcattı ve zarar verdi sözleri beni yaraladı

Eski Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapmayı hedeflediğini söyledi.

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Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'da, Avrupa  kupası kazandıktan sonra kendisine başkanlık kontenjanından genel kurul  üyeliğinin takdim edildiğini belirtti.

Galatasaray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için,  yönetimde söz sahibi olarak ilerleyen yıllarda geri döneceğini vurgulayan  deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Bir genel kurul üyesi ve basketbol adamı olarak, Galatasaray'ın  basketbolda önümüzdeki yıllarda daha ileriye gitmesi için elimden gelen ne varsa  göstereceğim. Galatasaray taraftarları şundan emin olsun, mutlaka bir gün  Galatasaray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için yönetimde söz  sahibi olarak geri döneceğim. Hatta ilerleyen yıllarda bunu kulüp nezdinde de  görebiliriz. Bu fikrimden hiçbir zaman geri adım atmış değilim. 10 yılımı  doldurduktan sonra inşallah Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı  düşünüyorum."

  "Beklediğim teklifleri alamadım"

Ergin Ataman, transfer döneminde hedefleri doğrultusunda beklediği  teklifleri alamadığını anlattı.

Tecrübeli başantrenör, uzun süredir aralıksız olarak antrenörlük  yaptığını ve bu dönemde mental olarak kendini şarj etme fırsatı bulamadığını aktardı.

Ataman, dinlenme kararı almadığını ve menajeri vasıtasıyla yaz  döneminde Avrupa'dan birçok kulüple görüşme yaptığını kaydederek, "Hedeflerim  doğrultusundaki kulüplerden beklediğim teklifler gelmedi, başka teklifler aldım.  Ben de açıkcası bulunmuş olduğum seviyede bunları değerlendirmedim çünkü seviyeyi  düşürmek istemedim." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Milli Takımının başantrenörlüğü konusunda, İtalya Basketbol  Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci ile uzun süre görüştüklerini dile getiren  Ataman, şöyle devam etti:

"Bu dönemde de kendimi, son 20 yılda yapamadıklarıma adadım. Tabii ki  bu dinleneceğim demek değil. İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci  ile yaz döneminde görüşmelerimiz oldu. İtalya Milli Takımı antrenörlüğüne ciddi  bir adaydım. Petrucci, çok da istekli görünüyordu ama son anda beni arayarak  yerli bir antrenörle devam etmek istediklerini belirtti. Bu da çok doğaldı.  Sonuçta milli takımlarda bugün baktığınız zaman işin doğasında zaten yerli  hocalar var. Tabii ben uzun yıllar İtalya'da çalıştığım ve İtalyan kültürü ile  İtalya basketbolunu yakından tanıdığım için olabilir diye düşünüyordum ama son anda olmadı."

"Galatasaray benim için bir bütün"

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda çalıştığı son dönemlerde  bazı taraftar gruplarının şahsına yapmış olduğu davranışların kendisini  yaraladığını ifade etti.

Galatasaray Odeabank ile yollarının ayrılmasının ardından önemli bir  süre geçtiğini ve ayrılık sürecinde bir takım kırgınlıkların yaşandığını  vurgulayan Ataman, "Hiçbir zaman Galatasaray'ı bir taraftar grubu olarak  düşünmedim, Galatasaray benim için bir bütün. Profesyonel hayatta değişimler  olabiliyor. Yönetimlerin kararına saygı duymak lazım. Galatasaray'dan zaten görev  sürem devam ederken gönderilmedim. Buna saygı duymak lazım ama basketbolu yöneten  yöneticilerin de yaptıklarıma saygı duymalarını bekliyorum. Basketboldan sorumlu  yönetim kurulu üyesi Can Topsakal'ın ayrıldığım gün divan kurulunda '5 yıl içinde  Ergin Ataman Galatasaray'a 55 milyon dolar harcattı ve zarar verdi.' demesi beni yaraladı." diye konuştu.

"Milli takım, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda iyi mücadele  etti"

Ergin Ataman, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek  Basketbol Takımı'nın iyi mücadele ettiğini ancak alınan sonucu bir başarı gibi  göstermemek gerektiğini savundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca ve  ekibinin ellerindeki malzemeyi en iyi şekilde kullandığını ifade eden Ataman,  "Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonucu bir başarı gibi göstermeyelim. Kendi  ülkenizde düzenlenen bir turnuvada ilk 16'da eleniyorsanız, bunu sanki çok büyük  bir başarıymış gibi göstermeye gerek yok. Türkiye Basketbol Federasyonlarının  (iki farklı federasyon dönemi vardı) ciddi planlama hataları yaptığını  düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk basketbolunun ciddi sorunları olduğuna dikkati çeken Ataman,  şöyle konuştu:

"Bazı küçük nüanslar halledilmiş olsaydı, turnuvadan madalya  çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Başarısızlığı, ülke basketbolunu yönetenlerin  yapmış olduğu planlama hatalarını gizlemeye bağlıyorum. Önümüzde 2019 Dünya  Şampiyonası var, inşallah orayı geçebilirsek 2020 Tokyo Olimpiyatları var.  Mücadeleyi takdir etmek ama yapılan hataları da irdelemek gerekiyor."

Yerli oyuncu yetiştirme konusuna da değinen Ataman, bu durumun sadece  federasyonların ve antrenörlerin değil, herkesin hatası olduğunu söyledi.

Ataman, Türkiye'de altyapılara yeterince kaynak ayrılmadığını ve  A  takımlarda yabancı oyunculara bağımlı olunduğu sürece yerli oyuncu yetiştirmenin  mümkün olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'ya baktığımız zaman sporla bu kadar iç içe ve destek veren bir  devlet yönetimi bulamazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takımların  antrenmanına gidiyor. Her türlü desteğin verildiği bir ülkede, bu denli  sonuçların başarısız olmasının altında tek bir şey yatar; sporu yönetenlerin  beceriksizliği ve sistemin yanlış olduğu. Mutlaka Türkiye'de bir sistem  değişikliği gerekiyor. Tekrar söylüyorum, devletin bu kadar maddi manevi  desteğine rağmen başarı gelmiyor ve oyuncu yetişmiyorsa, o zaman bir sorun olduğu  gerçeği var."

"Cedi Osman'ı Hidayet'e benzetiyorum"

Ergin Ataman, milli basketbolcu Cedi Osman'ın NBA'e gidiş sürecini  Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun gidiş sürecine  benzettiğini aktardı.

Cedi Osman'ın hazır bir şekilde NBA'e gittiğini dile getiren Ataman,  "Cedi, son 2 sezondur gerek A milli takımda ortaya koyduğu performans gerek  Anadolu Efes'te almış olduğu rol itibarıyla Avrupa basketbolunda kendine yer  bulmuş bir oyuncuydu. Cedi Osman'ı Hidayet'e (Türkoğlu) benzetiyorum. Hidayet de  bu yaşlarda gitmişti. Ben açıkcası Cedi'nin fiziksel güç ve mental olarak hazır  olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli başantrenör, NBA'de forma giyen bir diğer Türk milli  basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yetenekli bir isim olmasına karşın yeterince  tecrübe edinmeden NBA'e gittiğini kaydetti.

 "Fenerbahçe'de çalışabileceğimi düşünmüyorum"

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe Doğuş'tan kendisine bir transfer  teklifi gelmesi durumunda cevabının ne olacağı yönündeki soruyla ilgili ise şu  yorumu yaptı:

"Bugünden ileriye dönük herhangi bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama  tabii ki Türkiye'nin de gerçekleri var. Bugün Galatasaray ile bu kadar çok  özdeşleşmiş ve Galatasaray tarihinde ciddi bir yer almış bir hoca olarak ben veya  başkası ileriki yıllarda Fenerbahçe'den teklif alır mı, o teklifi alırsa bunu  değerlendirir mi, bu gerçekten zor bir soru. Profesyonel olarak baktığınız zaman  Türkiye'de ve dünyada her takımda çalışabilmeniz gerekiyor ama Türkiye'deyiz.  Duygusal insanlarız. Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Onun için açıkcası ben  ileride Fenerbahçe'den bana teklif geleceğini, benim de Fenerbahçe'de  çalışabileceğimi düşünmüyorum."

Eski Galatasaray basketbol takımı kaptanı Sinan Güler'in Fenerbahçe  Doğuş'a transfer olması hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli  başantrenör, sözlerine şöyle devam etti:

"Profesyonel açıdan doğal karşılıyorum. Sinan Güler, Galatasaray'da  bir THY Avrupa Ligi oyuncusuydu. Galatasaray'da, hedeflerde bir duraklama alanına  girildiğini düşünüyorum. Bu, böyle kalmayacaktır. Gün gelecek Galatasaraylılar  olarak takımı Avrupa basketbolunun zirvesine çıkartacağız. Sinan bu dönemde orada  yer almak istemedi. Galatasaray yönetiminden de benim aldığım duyum, bu konuda  çok ciddi bir istek olmadığı yönündeydi. Sinan Güler'le konuştuğumda takımın  başında kalması için kimseden çok ciddi ve ısrarcı bir teklif almadığını söyledi.  Sinan gibi bir oyuncuyu takımda gerçekten, samimi olarak tutmak istiyorsanız  bunun gereklerini yapmanız lazım. Avrupa Ligi şampiyonu olan bir takıma gitmek  her sporcunun hayalidir."

FIBA-THY Avrupa Ligi çekişmesi

Ergin Ataman, FIBA  ile THY Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin  Avrupa  basketboluna zarar verdiğini ve bu durumun çözüme kavuşturulmasını gerektiğini  savundu.

Bu durumdan en çok oyuncuların etkileneceğine dikkati çeken Ataman,  "Kasım ayında milli maçlar, bir gün önce de Avrupa Ligi maçları var. Milli  takımlar oyuncularını maçlarına davet ettiler. Oyuncular da kabul edip gidecekler  mi, burada oyuncuyu düşünen yok. Bu kadar yoğun tempo, oyuncular için çok  yıpratıcı bir durum. Sakatlıklara yol açabilir. Anlamsız bir güç savaşı haline  geldi. Bundan da zarar görecek olan oyunculardır. Bu duruma bir çözüm  bulmalılar." diye konuştu.

"Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluğun en büyük favorisi"

Galatasaray Futbol Takımı'nın Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasının  kulüp açısından önemini anlatan Ataman, sarı-kırmızılıları şampiyonluğun en büyük  favorisi olarak gördüğünü kaydetti.

Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpte basketbol haricinde diğer  branşlarda da bütçe düşürme yoluna gidileceğini düşündüğünü anlatarak, sözlerini  şöyle tamamladı:

"Bu duruma açıkçası şaşırdım çünkü sezon başında basketbolda küçülme  olacağı söylendiği zaman ben bunun Galatasaray'ın genelinde yapılacağını  düşünmüştüm. Futbol takımında tamamen aksi oldu, ciddi yatırımlar ve çok önemli  transferler yapıldı. Bu transferler sonucunda takım iyi bir kadroya sahip oldu ve  lige iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'ın rakibinin oyununu bozan futbolunu  çok beğeniyorum. Bunun bütün maçlarda bir sistem olarak devam etmesi gerektiğini  düşünüyorum. Fenerbahçe derbisinde stattaydım. Galatasaray takımının taraftarla  beraber oluşturduğu baskıyı bütün maçlarda sürdürmesi gerekiyor. Galatasaray'ı,  şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyorum. Galatasaray Futbol Takımı'nın  başarısı kulübün geleceği için çok önemli."

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