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Ergin Ataman'dan milli takım açıklaması

Eski A Milli Takım ve Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Eurobasket 2017'nin ardından açıklamada bulundu.

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Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, Eurobasket 2017'nin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Turnuvanın genelinde takdir gören 12 Dev Adam ile ilgili sözleri sosyal medyada da yankı uyandırdı.

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