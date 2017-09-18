Ergin Ataman'dan milli takım açıklaması
Eski A Milli Takım ve Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Eurobasket 2017'nin ardından açıklamada bulundu.
Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, Eurobasket 2017'nin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Turnuvanın genelinde takdir gören 12 Dev Adam ile ilgili sözleri sosyal medyada da yankı uyandırdı.
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