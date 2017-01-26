Ergin Ataman'dan önemli açıklama

Galatasaray Odeabank, THY EuroLeague 20. hafta maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'daki mücadeleden takımımız 85-80 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ataman'ın sözleri:

"Son zamanlarda çok iyi basketbol oynuyoruz. Bu akşam da çok iyi oynadık. Zor bir atmosferdi. Fenerbahçe, Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Özellkle ilk devre mükemmel bir basketbol oynadık. Maccabi maçının bir benzerini oynadık.

İkinci yarıda Fenerbahçe daha agresif oynadı. Bruno'dan istediğimiz oyun kontrolü verimini alamadık, sonrasında da çabuk faul problemine girdi. Hücumda zorlanmaya başladık ama yine de iyi savunma yaptık. Maçı son topa kadar getirmeyi başardık. Tibor Pleiss maçın son anlarında yorgun olduğundan Dixon'ın üçlüğünü savunamadı. Dönüşünde Micov'un zorlama şutunun girmemesiyle maçı kaybettik. Oyuncularımı kutluyorum.

Bu lige yakışan bir takım olduğumuzu aldığımız galibiyetlerle gösterdik. Kaybettiğimiz maçları da iyi oynayarak kaybediyoruz."