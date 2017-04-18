Ergin Ataman: Fenerbahçe’nin daha derin bir kadrosu var

THY Euroleague'de play-offdışında kalan takımların antrenörleri çeyrek final serileri öncesi tahminlerini yaptı. İşte coachların görüşleri:

Ergin Ataman (Galatasaray Odeabank)

“Real Madrid şu ana kadar normal sezonda oynadığı basketbolla şampiyonanın favorisi. Baskonia, CSKA Moskova’ya bu seride meydan okuyacak ama favorim CSKA Moskova. Olympiakos – Anadolu Efes yakın bir seri olacak. Olympiakos’un sakat oyuncuları geri dönemezse Anadolu Efes’in Atina’da bir maç kazanacağını düşünüyorum. Panathinaikos ev sahibi avantajına sahip olmasına rağmen Fenerbahçe’nin daha derin bir kadrosu var. Fenerbahçe, Atina’da bir maç kazanacak ve tecrübesiyle Final Four’a gidecek.”

Georgios Bartzokas (Barcelona Lassa)

“Real Madrid ev sahibi avantajına sahip ve kazanabilmeleri mantıklı. CSKA Moskova favori ama ne olacağını göreceğiz. Olympiakos eski takımım ve onları seviyorum. Umarım bir sonraki turda olabilirler ancak Anadolu Efes zor bir takım. Panathinaikos – Fenerbahçe serisi çok eşit. Bir tahminde bulunamam.”

Andrea Trinchieri (Brose Bamberg)

Real Madrid 3-1 Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova 3-1 Baskonia

Olympiakos 3-2 Anadolu Efes

Panathinaikos 1-3 Fenerbahçe

Ainars Bagatskis (Maccabi FOX Tel Aviv)

Real Madrid 3-2 Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova 3-1 Baskonia

Olympiakos 3-1 Anadolu Efes

Panathinaikos 3-2 Fenerbahçe

Sarunas Jasikevicius (Zalgiris Kaunas)

Real Madrid 3-1 Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova 3-0 Baskonia

Olympiakos 3-1 Anadolu Efes

Panathinaikos 3-2 Fenerbahçe

Jasmin Repesa (EA7 Emporio Armani Milan)

Real Madrid 3-1 Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova 3-0 Baskonia

Olympiakos 2-3 Anadolu Efes

Panathinaikos 3-2 Fenerbahçe