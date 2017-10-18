Ergün Penbe: Fenerbahçe ne kadar kötü olsa da sonucu belli olmayan maçlardan bir tanesi

Futbolculuk döneminde oynadıkları derbilerde 4-5 yabancı olduğunu, aktaran Penbe, derbi atmosferinin her zaman yüksek olduğunu söyledi.

'Bizim zamanımızdaki derbilerle kıyaslamaya gerek yok' diyen Penbe, "Gergin oluyor, atmosferi yüksek oluyor. Seyirci bakımından da saha da oynayan oyuncular açısından da. Bu sene farklı bir Galatasaray izliyoruz. Lige iyi başlayan bir Galatasaray ve kötü başlayan bir Fenerbahçe var. Ama derbilerde bunlar belli olmuyor. En iyi dönemimizde bile Galatasaray olarak Fenerbahçe'yi yenemediğimiz zamanlar oldu. Bu sene seyirci de ümitli yeneceğimize dair. Galatasaray sahada hakikaten coşkulu oynuyor. Yakaladığı pozisyonları değerlendirebilen bir Galatasaray var. İyi transferler yaptılar. Yeni olmalarına rağmen uzun süredir birlikte oynayan takım görüntüsü çiziyorlar. Fenerbahçe derbisi de bunlardan bir tanesi" dedi.

"SONUCU BELLİ OLMAYAN MAÇLARDAN BİR TANESİ"

Fenerbahçe'nin ne kadar kötü olsa da yakaladığı pozisyonlarla geçmişte Galatasaray'ı yendiğini aktaran Penbe, "Onun için 90 dakika Galatasaray'ın oyun disiplininden, konsantrasyonundan, bozulmadan, ödün vermeden devam etmesi gerekiyor. Neticede bu derbi. Galatasaray ne kadar iyi, Fenerbahçe ne kadar kötü olsa da sonucu belli olmayan maçlardan bir tanesi. Ben bu maçtan çok ümitliyim. Baktığınız zaman kağıt üzerinde Galatasaray favori gözüküyor. Daha iyi oynayan taraf o. Eksiklikleri olan taraf Fenerbahçe, artıları olan taraf Galatasaray. Ben yeneceğine inanıyorum bu maçı çünkü yendiği taktirde puan farkı da açılacak bu bilinçteler. Onun için güzel bir hafta sonu, güzel bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"STOPER OLSAM GOMİS'E KARŞI OYNAMAK İSTEMEZDİM"

Derbide Galatasaray adına Gomis'in ön plana çıktığını belirten Penbe, "Galatasaray takım oyununu hakikaten iyi oynuyor. Kilit oyunculara gelince, Gomis ön plana çıkıyor. Hakikaten stoperleri yıpratan, oyun içinde pozisyonları iyi alabilen, yakaladığı pozisyonları da iyi değerlendirebilen forvetlerden bir tanesi. Ben stoper olsaydım onunla karşı karşıya oynamak istemezdim. Galatasaray'ın en büyük kozlarından bir tanesi Gomis olacaktır. Baktığınız zaman Fenerbahçe'de iyi transferler yaptı. Soldado olsun, Janssen olsun. Ama bir türlü takım oyununu oturtamadılar. Fenerbahçe'nin ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu maçta ne olurlar, bu maçın konsantrasyonu daha farklı olur. Mesela Soldado, elinden geleni yapıp gol atmaya çalışacaktır. Avantaj ama büyük maçların atmosferi çok farklı oluyor onlarda konsantrasyonu bilecekler, iki takım arasındaki derbi maçların stresini, atmosferini hafta başından itibaren öğreteceklerdir. Onun için çok daha farklı performans sergileyeceklerdir. Bakarsan Soldado kaç haftadır atamıyor, gider Galatasaray maçında atabilir. Böyle maçlar bunlar. Onun için iki takımında konsantrasyondan 1 dakika uzaklaşmaması gerekiyor. Ama formda olan, daha çok isteyecek olanın Galatasaray olacağını düşünüyorum ben. Çok formda daha iyi oyuncuları var, çok daha iyi takım oyununu oynuyorlar. Bir de kendi seyircisi önünde oynayacak" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN ÖNEMİNİ BİLEN OYUNCULARLA OYNUYORDUNUZ"

Yabancı sayısı serbest bırakıldıktan sonra derbi maçlarda duyguların daha farklı olduğunu söyleyen Ergün Penbe, "Takımlarda yabancı oyuncu sayısı serbest bırakıldıktan sonra bu duyguların daha farklı olacağına inanıyorum. Bizim oynadığımız dönemlerde derbiler 4-5 yabancıyla oynanıyordu. Türk oyuncuların sayısı çok daha fazlaydı. Bu maçların önemini bilen oyuncularla oynuyordunuz. O zaman stresi, gerginliği, atmosferi çok daha farklı oluyordu. Şimdi Galatasaray, son maça baktığın zaman 11 yabancıyla sahaya çıktı. Şimdi 11 yabancı oyuncunun duygularıyla, yerli oyuncuların duyguları çok daha farklı olacaktır. Galatasaray'ın belki de avantajına olacaktır. Stresi, atmosferi bu kadar yoğun olarak hissetmeyeceklerdir. Her zamanki gibi oynadıkları oyunu oynayacaklardır ve bu da onlara artı olarak yansıyabilir. Dediğim gibi yerli oyuncuların fazla olmaması bu sıkıntıları ortadan kaldıracağını düşünüyorum" diye konuştu.