Erkan Zengin Eskişehirspor'dan resmen ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşen ve kulüp ile yollarını ayırdığını açıklayan Erkan Zengin, sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu Twittter hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehirspor kulübünden alacaklarından dolayı sözleşmesini feshettiğini duyurdu.