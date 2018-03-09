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Erkan Zengin Eskişehirspor'dan resmen ayrıldı

Eskişehirspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Erkan Zengin sosyal medya hesabından sözleşmesini feshettiğini duyurdu!

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Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşen ve kulüp ile yollarını ayırdığını açıklayan Erkan Zengin, sözleşmesini feshettiğini açıkladı. 

Tecrübeli futbolcu Twittter hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehirspor kulübünden alacaklarından dolayı sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

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