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Erkan Zengin Hammarby ile imzaladı

Tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'in yeni durağı belli oldu. Türk asıllı İsveçli futbolcu, İsveç'te futbola başladığı Hammarby ile sözleşme imzaladı

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Ekonomik olarak zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'la olan sözleşmesini, 9 Mart'ta alacaklarına karşılık olarak fesheden Erkan Zengin'in yeni durağı belli oldu. Erkan Zengin, İsveç'te futbola başladığı Hammarby ekibiyle sözleşme imzaladı.

Hammarby Spor Direktörü Jesper Jansson'ın, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Erkan, yeniden bizde oynamak istediğini söyleyince çok mutlu olduk. Tecrübesi ve kişiliğiyle bize çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

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