Erkan Zengin sosyal medya hesabından Eskişehirspor'u topa tuttu
Bir dönem Trabzonspor ve Eskişehirspor'da top koşturan, son olarak İsveç takımlarından eski kulübü Hammbarby'e dönen Erkan Zengin, sosyal medya aracılığı ile Eskişehirspor yönetimine imalı açıklamalarda bulundu.
İsveç 1. Ligi ekiplerinden Hammbarby'e transfer olan Erkan Zengin, eski kulübü Eskişehirspor'a sitem etti.
TRANSFERİME ZORLUK ÇIKARAN ESKİŞEHİRSPOR'A
Tecrübeli futbolcu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;
"Transferin son gününe kadar Türkiye'de herhangi bir külübe gitmeme izin vermeyip transfer sezonu kapanmasıyla yurt dışında anlaştığım kulübümde futbol oynamama izin vermeyen ve her türlü zorluğu çıkaran Eskişehirspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum."
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