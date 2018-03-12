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Erkan Zengin'in bir sonraki adresi Stockholm!

Erkan Zengin, sosyal medya hesabından Eskişehirspor ile yollarını resmen ayırdığını duyurduktan hemen sonra bir paylaşım da İsveçce yaptı. Erkan Zengin’in yabancı dilde yaptığı paylaşımdaki ifadeleri dikkat çekti.

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Eskişehirspor’dan alacakları nedeniyle sözleşmesini feshettiğini duyuran Erkan Zengin’in İsveçce yaptığı paylaşımdaki ifadeleri yeni bir transfer olarak yorumlandı. 

Erkan Zengin: Bir sonraki durak Stockholm!

Erkan Zengin, Eskişehirspor ile yollarını ayırdığını İsveçce olarak paylaşırken sonunda “Bir sonraki durak Stockholm!” dedi. Erkan Zengin’in bu paylaşımı İsveç’te futbolseverler arasında heyecan yarattı.

Erkan Zengin’in eski takımı Hammarby takımına transfer olacağı iddiası konuşulmaya başlandı. Erkan Zengin konu ile ilgili Eskişehirspor ile yolları ayırmadan önce konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ”Hammarby Spor Direktörü Jesper Jansson ile hiç görüşmedim. Neler olacağını göreceğiz. Benim de hesaba kattığım bir ailem var. Transfer dönemi kapandı. Bu yüzden ABD veya İsveç gibi yerlere gitmek zorundayım. Eve dönebilirim, göreceğiz.” Demişti.

2018 Dünya Kupası’nda İsveç Milli Takımı’nın formasını bir kez daha giymek istediği bilinen Erkan Zengin’in vakit kaybetmeden bir kulüp ile anlaşması bekleniyor. 

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