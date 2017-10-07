Erman Kunter: Zaman zaman kötü hücum etsek bile savunmada iyiydik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Gaziantep Basketbol'u 82-58 mağlup eden Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, yeni bir takım olmalarına rağmen çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kunter, maçtan önceki dönemde yeni bir takım olmalarının konuşulduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir takımız. Bu takımın problemleri olması gayet normal. Sakatlıklardan dolayı hazırlık döneminde tam takım antrenman yapamadık. Takımda bazı inişler çıkışlar oldu. Hazırlık turnuvalarında eksiklerimizi gördük. Rakibimiz çok tehlikeliydi ama biz 58 sayıda tutmayı başardık. Bu bizim için önemliydi. Atamadığımız zaman savunmamız düşüyordu. Zaman zaman kötü hücum etsek bile savunmada iyiydik." Sarı-kırmızılıların kaptanı Göksenin Köksal, lige iyi bir başlangıç yapmanın önemine dikkati çekerek, "Yeni ve genç bir takımız. Öz güvenimizin yerine gelmesi için iyi bir karşılaşmaydı. Çok iyi savunma yaptık. Savunmayla beraber gelen bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dedas: "Yeni bir takım gibi oynamamız beni çok rahatsız etti"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Galatasaray Odeabank'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti: "Değişik bir maç oynadık. Kaç sayıyla kaybettimiz değil, önemli olan kaybetmemiz. Bu ligde oynamak kolay değil. Bundan sonrası için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Yeni bir takım gibi oynamamız beni çok rahatsız etti. Sezonun ikinci yarısında evimizde oynayacağımız maçta gelişim göstereceğimizi düşünüyorum." Gaziantep Basketbol oyuncusu DJ White ise bugün oynadıkları maçtan ders alarak bir sonraki karşılaşmaya odaklanacaklarını aktardı.