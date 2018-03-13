Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erman Özgür: Süper Lig'de yılın transferi Gomis'tir

beIn Sports yorumcusu Erman Özgür, Süper Lig'de yılın transferini Bafetimbi Gomis olarak açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

beIn Sports yorumcuları Şansal Büyüka, Tümer Metin ve Erman Özgür, başta Akhisarspor - Trabzonspor maçı olmak üzere 25.haftayı değerlendirdi. 

İşte yorumcuların çarpıcı açıklamaları:

Şansal Büyüka: Muharrem Usta aday olacak

Muhabirimiz sordu Muharrem Usta'ya ve başkanlık için adaylığım henüz belli değil. Fakat bugün Trabzonspor camiasında bir araştırma yaptım ve aday olacağı yönünde sözler duydum.

Şansal Büyüka: Okan Buruk keşke...

Şansal Büyüka: Okan Buruk hocanın hakem hakkında sözlerine katılmıyorum. Dört maç üst üste kazanınca önümüzü kestiler sözlerini keşke maçtan önce söyleseydi

Tümer Metin: Okan hocaya hakem sözlerini yakıştıramadım

Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi

Şansal Büyüka: Özet izleyince yine görüyoruz ki Trabzonspor'un çok hakkettiği bir maç oldu. Maçın ilk yarısında bir çok pozisyon var belki de bunlar gol için işaret fişeği idi

Erman Özgür: İlk golde bir paylaşım eksiği var. Rıza hoca'ya hak vermek lazım. Formda olan oyuncuyu devam ettiriyor

Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi

Erman Özgür: Gol kralı olsun olmasın Gomis yılın transferi

Tümer Metin: Şampiyon olan takımlar için hikayeler yazılır. İşte o haikeyelerden biri Sinan'ın attığı da öyle. Gol vuruşu dışından ve yaptığı katkı da Fatih Terim'in yaptığı değişiklik olarak da çok önemli bir hamle oldu

Erman Özgür: Süper Lig gol kralı olsun olmasın Gomis yılın transferi

Erman Özgür: Nagatomo gerçekten özellikle hücumda çok etkili oldu. Fakat bu maçta Sergen hoca karşısında yanlış bir tercih yaptı bana göre. Ömer Ali Şahiner o kontra atakları iyi değerlendirebilirdi

Erman Özgür: Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a o pas trafiğini yaptırmayacağını düşünüyorum

Tümer Metin: Donk ve Selçuk ikilisinden Donk'u çıkarttı mesela. Siz mesela Aykut Kocaman'ın Alper ve Mehmet Ekici'ye orta sahayı bırakır mı

Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın bana göre gol problemi var

Erman Özgür: Beşiktaş haklen ligin en başarılı pas trafiği yapan takımı. Başakşehir bu trafiği kıramazsa Beşiktaş rahat bir galibiyet alır. 

Tümer Metin: Emre kalibresinde bir oyuncunun maçın sonucuna hiç etki etmeyecek bir anda kart görmesi eleştirilmesine neden oluyor. 

Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın bana göre gol problemi var. Üretiyor, getiriyor ama golü bulamıyor

Erman Özgür: Aboubakar'ı bile arıyor Beşiktaş. Bana göre takım takılırsa bir yerde o zaman Negredo'nun gol atamama sorunu ön plana çıkar

Tümer Metin: Başakşehir'in oyununda düşüş var. Aykut hocanın planından kopya çeken takımlar oldu. Eğer Beşiktaş daha iyi pas yaparsa Başakşehir zorlanır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA