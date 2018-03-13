Erman Özgür: Süper Lig'de yılın transferi Gomis'tir

Şansal Büyüka: Okan Buruk keşke...

Şansal Büyüka: Okan Buruk hocanın hakem hakkında sözlerine katılmıyorum. Dört maç üst üste kazanınca önümüzü kestiler sözlerini keşke maçtan önce söyleseydi

Tümer Metin: Okan hocaya hakem sözlerini yakıştıramadım

Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi

Şansal Büyüka: Özet izleyince yine görüyoruz ki Trabzonspor'un çok hakkettiği bir maç oldu. Maçın ilk yarısında bir çok pozisyon var belki de bunlar gol için işaret fişeği idi

Erman Özgür: İlk golde bir paylaşım eksiği var. Rıza hoca'ya hak vermek lazım. Formda olan oyuncuyu devam ettiriyor

Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi