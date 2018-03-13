Erman Özgür: Süper Lig'de yılın transferi Gomis'tir
beIn Sports yorumcusu Erman Özgür, Süper Lig'de yılın transferini Bafetimbi Gomis olarak açıkladı.
beIn Sports yorumcuları Şansal Büyüka, Tümer Metin ve Erman Özgür, başta Akhisarspor - Trabzonspor maçı olmak üzere 25.haftayı değerlendirdi.
İşte yorumcuların çarpıcı açıklamaları:
Şansal Büyüka: Muharrem Usta aday olacak
Muhabirimiz sordu Muharrem Usta'ya ve başkanlık için adaylığım henüz belli değil. Fakat bugün Trabzonspor camiasında bir araştırma yaptım ve aday olacağı yönünde sözler duydum.
Şansal Büyüka: Okan Buruk keşke...
Şansal Büyüka: Okan Buruk hocanın hakem hakkında sözlerine katılmıyorum. Dört maç üst üste kazanınca önümüzü kestiler sözlerini keşke maçtan önce söyleseydi
Tümer Metin: Okan hocaya hakem sözlerini yakıştıramadım
Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi
Şansal Büyüka: Özet izleyince yine görüyoruz ki Trabzonspor'un çok hakkettiği bir maç oldu. Maçın ilk yarısında bir çok pozisyon var belki de bunlar gol için işaret fişeği idi
Erman Özgür: İlk golde bir paylaşım eksiği var. Rıza hoca'ya hak vermek lazım. Formda olan oyuncuyu devam ettiriyor
Tümer Metin: Özellikle ikinci yarıda bakıyoruz ki her atakta Sosa ön planda idi
Erman Özgür: Gol kralı olsun olmasın Gomis yılın transferi
Tümer Metin: Şampiyon olan takımlar için hikayeler yazılır. İşte o haikeyelerden biri Sinan'ın attığı da öyle. Gol vuruşu dışından ve yaptığı katkı da Fatih Terim'in yaptığı değişiklik olarak da çok önemli bir hamle oldu
Erman Özgür: Süper Lig gol kralı olsun olmasın Gomis yılın transferi
Erman Özgür: Nagatomo gerçekten özellikle hücumda çok etkili oldu. Fakat bu maçta Sergen hoca karşısında yanlış bir tercih yaptı bana göre. Ömer Ali Şahiner o kontra atakları iyi değerlendirebilirdi
Erman Özgür: Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a o pas trafiğini yaptırmayacağını düşünüyorum
Tümer Metin: Donk ve Selçuk ikilisinden Donk'u çıkarttı mesela. Siz mesela Aykut Kocaman'ın Alper ve Mehmet Ekici'ye orta sahayı bırakır mı
Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın bana göre gol problemi var
Erman Özgür: Beşiktaş haklen ligin en başarılı pas trafiği yapan takımı. Başakşehir bu trafiği kıramazsa Beşiktaş rahat bir galibiyet alır.
Tümer Metin: Emre kalibresinde bir oyuncunun maçın sonucuna hiç etki etmeyecek bir anda kart görmesi eleştirilmesine neden oluyor.
Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın bana göre gol problemi var. Üretiyor, getiriyor ama golü bulamıyor
Erman Özgür: Aboubakar'ı bile arıyor Beşiktaş. Bana göre takım takılırsa bir yerde o zaman Negredo'nun gol atamama sorunu ön plana çıkar
Tümer Metin: Başakşehir'in oyununda düşüş var. Aykut hocanın planından kopya çeken takımlar oldu. Eğer Beşiktaş daha iyi pas yaparsa Başakşehir zorlanır
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.